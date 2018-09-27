Üniversite de 2018-2019 Akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 2018-2019 Akademik yılı düzenlenen törenle açıldı

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, rektör yardımcıları, akademisyenler ve idari birim yöneticilerinin katılımıyla 15 Temmuz Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Rektör Karacoşkun bir konuşma yaptı. Rektör Karacoşkun, üniversitenin 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yeni açılan bölümleri, öğrenci taleplerinin azaldığı bölümleri revize ederek yeniden aktif hale getirilebilmesi, eksiklerin telafi edilerek üniversitenin sosyal imkanlarının daha da artırılması gibi konular hakkında bilgi vererek sözlerine başladı.

Üniversitenin 11 bin öğrencisi ve sayısı her geçen yıl artan akademik personeli ile akademik ve eğitsel faaliyetlerine daha gelişen ve değişen bir üniversite olarak devam ettiğini dile getiren Rektör Karacoşkun, akademik personele yeni eğitim-öğretim yılında çok daha iddialı, gayretli, ilkeli ve akademisyen olmanın getirdiği sorumluluk duygusuyla çalışmalarında başarılar dileyerek yeni öğretim yılının tüm akademik personele ve öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti.

Çelenk sunma töreninin ardından Rektörlük Fuaye Alanında kokteyl verildi.