Üniversite Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Üniversite Güvenlik Toplantısı, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan başkanlığında, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoskun, Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil'in katılımıyla 7 Aralık Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, Yüksek Öğrenimde yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla alınan genel güvenlik tedbirleri görüşülerek, mevcut çalışmalar, üniversitede muhtemel asayiş olayları ile yurtların ulaşım ve güvenlik sorunları ele alınarak değerlendirmeler yapıldı.

Sorunsuz bir Eğitim-Öğretim yılı geçirilmesi temennisinde bulunan Vali Tekinarslan, toplantının sonunda yaşanabilecek olumsuz durumların önlenmesi açısından ilgili tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışarak üniversite ve yurt bölgelerinde öğrencilerle ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Toplantının ardından Vali Mehmet Tekinarslan 7 Aralık Üniversitesi yemekhanesinde yemek yiyen öğrencilerle buluşup, onlarla sohbet etti. Öğrenciler ilimizde üniversite okumaktan duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler. Memnuniyetlerini duymaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Vali Tekinarslan, her konuda öğrencilerimizin yanlarında olduğunu ve tüm sorunları ile yakından ilgilendiklerini belirtti.