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13 Haziran 2018 16:22

Üniversite Kreş ve Gündüz Bakımevi İnşaatına Başlanacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde yaklaşık 1 yıldır geçici binasında hizmet veren Kreş ve Gündüz Bakımevi için çağdaş ve çok amaçlı yeni bir bina yapılacak.

Üniversite Kreş ve Gündüz Bakımevi İnşaatına Başlanacak

13 Haziran 2018 16:22


Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin yapılacak olan yeni binasının yerini gezen ve ilgili öğretim üyeleri ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’ndan bilgi alan Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, yapılacak olan yeni kreşin çağdaş ve farklı yaş gruplarındaki çocukların ihtiyaçlarına cevap verebilir düzeyde olacağını söyledi.


Rektör Karacoşkun, üniversite personelinin çocuklarına yönelik tasarlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi’ni kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.


2 bin metrekare alan üzerine yapılacak olan tesiste açık ve kapalı çocuk oyun alanları, çok amaçlı salon, yemek salonu, etkinlik ve uyku odaları, idare odası ile geniş bir bahçe bulunacak. Ön çalışmalarına başlanan tesisin, 150 çocuk kapasiteli olacağı ve yakın zamanda temeli atılarak inşaatına başlanacağı bildirildi.




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