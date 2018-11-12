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Üniversite öğrencileri özele eğitim uygulamalarını yerinde gördü

-Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 4.

Sınıf öğrencileri, özel eğitim uygulamalarını yerinde görmek için Kilis Rehberlik ve Araştırma Merkezini (RAM) ziyaret ettiler.


Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencileri, RAM Müdürü Memet Mustafa Doğan ile birlikte Rehberlik ve Araştırma Merkezini gezdiler. Özel eğitimin temel ilkeleri, Tanılama kriterleri ve İş-işlemler ile ilgili bilgi paylaşımı yapıldı.


RAM Müdürü Memet Mustafa Doğan, “7 Aralık Üniversitesi Eğitim Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Akif Karaman'a ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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