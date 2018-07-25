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25 Temmuz 2018 11:38

Üniversite Senatosundan İsrail’in Yahudi Ulus Devleti Kararına tepki

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosunun İsrail Parlamentosunun Yahudi Ulus Devleti Kararına tepsi gösterildi.

Üniversite Senatosundan İsrail’in Yahudi Ulus Devleti Kararına tepki

25 Temmuz 2018 11:38


7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun başkanlığında Senato üyeleri bir bildiri yayınladı.


7 Aralık Üniversitesi Senatosu bildirisinde, “Geçtiğimiz günlerde İsrail Parlamentosunda kabul edilen ve evrensel hukuk ilkeleriyle asla bağdaşmayan, bu kutsal toprakların esas sahibi olan Filistinlileri yok sayan ve Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığını ve hakkını görmezden gelerek Arap vatandaşlarını ikinci sınıf insan konumuna getiren “Yahudi ulus devleti” kararını kınıyoruz. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosu olarak, İsrail hükumeti tarafından Filistin’de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara kılıf bulunmasını amaçlayan haksız, hukuksuz ve tek taraflı alınan bu karar karşısında uluslararası toplumu birlik olmaya ve tepki vermeye davet ediyoruz” ifadesi kullanıldı.




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