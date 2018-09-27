Üniversitede aşure ikramı

7 Aralık Üniversitesi Yardımlaşma Derneği tarafından 15 Temmuz meydanında Aşure dağıtımına Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, rektör yardımcıları, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, her yıl geleneksel olarak Muharrem ayında üniversite kampüsünde gerçekleştirilen aşure etkinliğine katılarak, öğrencilere ve personele aşure ikramında bulundu.

Rektör Karacoşkun, Aşurenin zihinlerde iz bırakan anlamının birliğin ve beraberliğin sembolü ve farklılıkların bir arada yaşamanın ifadesi olduğunu, aşure gününün birliğe, aynı ülkü ve aynı heyecana vesile olması dileklerinde bulundu.

Aşure günü sebebiyle Rektör Karacoşkun'un eşi Şehri Karacoşkun ile birlikte aşure dağıttı.