Üniversitede Bayramlaşma töreni yapıldı

Rektörlük Kokteyl Salonu’nda düzenlenen bayramlaşma törenine başta üniversitemiz Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun , Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu ile Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar ve Genel Sekreter Necdet Bozgeyik olmak üzere yöneticiler, akademik ve idari personel katıldı.

Rektör Karacoşkun tüm personelle bayramlaştıktan sonra, üniversitemiz ve gündeme ilişkin kısa değerlendirmelerde bulundu.

Rektör Karacoşkun, tüm personelin sevdikleri ve aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri dileğinde bulundu.