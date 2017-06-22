Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 18:20

Üniversitede Bayramlaşma töreni yapıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Ramazan Bayramı sebebiyle bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Üniversitede Bayramlaşma töreni yapıldı

22 Haziran 2017 18:20


Rektörlük Kokteyl Salonu’nda düzenlenen bayramlaşma törenine başta üniversitemiz Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun , Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu ile Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar ve Genel Sekreter Necdet Bozgeyik olmak üzere yöneticiler, akademik ve idari personel katıldı.


Rektör Karacoşkun tüm personelle bayramlaştıktan sonra, üniversitemiz ve gündeme ilişkin kısa değerlendirmelerde bulundu.


Rektör Karacoşkun, tüm personelin sevdikleri ve aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri dileğinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
KİLİS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:07
  • Öğle :12:44
  • İkindi :16:36
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!