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Üniversitede Dünya Diyabet Günü Etkinliği Düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Dünya Diyabet Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.


Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Türk Kızılayı Kilis Toplum Merkezi işbirliği ile Dünya Diyabet Günü sebebiyle üniversitemiz Karataş kampüsünde etkinlik düzenlendi. Uluslararası Dünya Diyabet Federasyonu'nun diyabete dikkat çekmek amacıyla “Diyabette Gözler” sloganı ile duyurduğu, Öğretim Görevlisi Fatma Karasu koordinatörlüğünde düzenlenen “Diyabet Adına Bir Farkındalık” başlıklı etkinlikte, öğrencilerin kan şekeri, tansiyon, boy ve kilo ölçümleri yapıldı.


Etkinliğe katılan öğrenciler, amaçlarının diyabetin erken tanısı için taramanın önemi ve erken tanı ile komplikasyon risklerini azaltmak olduğunu belirtti.

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