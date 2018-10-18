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Üniversitede Kermes

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dayanışma Derneği, üniversitede öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için “Dayanışma Kermesi” düzenledi.


Üniversite 15 Temmuz Meydanında düzenlenen kermese Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, akademik ve idari birim yöneticileri ve öğrenciler katıldı.


Etkinliğin açılışı Rektör Karacoşkun ile Şehri Karacoşkun, 7 Aralık Üniversitesi Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Muazzez Harunoğulları ve dernek yöneticileri tarafından yapıldı.


Akademisyen ve öğrencilerin katkılarıyla yapılan ve üniversite öğrencilerinin hazırladıkları yiyeceklerin satışa sunulduğu kermese, öğrenciler ve üniversite personeli yoğun ilgi gösterdi. Kermesten elde edilen gelirle maddi ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmesi planlanıyor.

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