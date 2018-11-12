Üniversitede organ bağışı anlatıldı

İl Sağlık Müdürlüğü ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi işbirliği ile Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda Organ Bağışı Haftası nedeniyle Uzman Dr. Hasan Kanadlı tarafından Organ Bağışı ve Uzman Dr. Gökhan Unutmaz tarafından Akılcı İlaç Kullanımı konularında panel gerçekleştirildi.

Akademisyenler ile idare personel ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panel sonunda Organ Bağışı ile Akılcı İlaç Kullanımı konusunda bilgilendirme yapan Kilis Devlet Hastanesinde görevli Uzman Dr. Hasan Kanadlı, Uzman Dr. Gökhan Unutmaz çiçek takdim edildi.