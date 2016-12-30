Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 18:22

Üniversite’den kardeş okul yararına müzik dinletisi yapıldı

Üniversite’den kardeş okul yararına müzik dinletisi yapıldı

30 Aralık 2016 18:22

Kilis üniversitesinde, fakülte ve kütüphane yararına etkinlik düzenlendi.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde Mühendislik Mimarlık Fakültesi ile kardeş okul olan Atatürk Ortaokulu Kütüphanesi yararına Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Demet Demiroğlu koordinatörlüğünde bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bektaş Tepe, Baro Başkanı Av. Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanifi Başıbüyük, Atatürk Ortaokulu Müdürü Mehmet Kurt, Müdür Yardımcısı Mehmet Çoban öğretmenler, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Atatürk Ortaokulu Kütüphanesi yararına düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda çalışan müzik öğretmenleri ve öğrencilerden oluşan Türk Halk Müziği Korosu türküler seslendirdi.
Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu halk oyunları gösterilerinin ardından, öğrencilerin yapmış olduğu resimlerden oluşan resim sergisi, izleyicilerin beğenisine sunuldu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
8
°
C
Yağmurlu
  • Cuma
    Yağmurlu
    8°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    7°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç