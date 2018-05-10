Üniversiteliler Ayna grubu ile coştu

Ayna grubu tarafından 7 Aralık Üniversitesi 15 Temmuz Meydanında verdiği konsere üniversite öğrenciler ile Kilisli gençler yoğun ilgi gösterdi. Konserin vatandaşlara açık olması nedeniyle çok sayıda Kilisli genç ile üniversite öğrencileri gönüllerinde eğlendi. Konserde eski ve yeni albümlerden şarkılar seslendiren ve yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ayna grubu, alanı dolduran hayranlarından yoğun ilgi gördü.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, grubun solisti Erhan Güleryüz’e plaket takdim etti.