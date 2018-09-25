Üniversiteyi kazanan öğrencilere terör ve madde bağımlılığı uyarısı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ni yeni kazanan öğrencilere terör ve madde bağımlılığı konusunda uyarıcı broşürler dağıtılıyor.

Kilis'te güvenlik konularında rehberlik etmek ve danışmanlık hizmeti vermek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ile Üniversite Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından açılan bilgilendirme standı çalışmalarına başladı. Üniversite merkez yerleşke girişinde açılan "El Ele Güvenli Geleceğe Öğrenci Bilgilendirme" standında terör ve madde bağımlılığı ile ilgili uyarıcı broşürler ve kitapçıklar emniyet personeli tarafından dağıtıldı.

Ayrıca öğrencilere üniversite güvenliği ve öğrencilerin yasal haklarıyla ilgili bilgiler de üniversite güvenlik personeli tarafından veriliyor.