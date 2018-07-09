Ünlü kalp doktoru Öz, Kilis’te ziyaretlerde bulundu

Prof. Dr. Mehmet Öz, AFAD Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) Daire Başkanları Dr. Kanuni Keklik ve Halil ŞEN ile beraberlerindeki heyet Kilis’te faaliyet gösteren göçmen sağlığı merkezini ziyaret ettiler.

Bu merkezde verilen hizmetler hakkında bilgi alan Öz ve beraberindekiler Suriyeli doktorlar ve Suriyeli hastalarla bir araya geldi. Prof. Dr. Mehmet Öz, AFAD Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu’nun Kilis programı öncesi Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde Suriyelililer ile bir araya gelerek çeşitli inceleme ve temaslarda bulunduğu öğrenildi.