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09 Temmuz 2018 14:35

Ünlü kalp doktoru Öz, Kilis’te ziyaretlerde bulundu

ABD’de yaşayan ünlü kalp doktoru Mehmet Öz, Kilis’te, göçmen sağlığı merkezini ziyaret ederek, Suriyeli doktor ve hastalar ile bir araya geldi.

Ünlü kalp doktoru Öz, Kilis’te ziyaretlerde bulundu

09 Temmuz 2018 14:35


Prof. Dr. Mehmet Öz, AFAD Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) Daire Başkanları Dr. Kanuni Keklik ve Halil ŞEN ile beraberlerindeki heyet Kilis’te faaliyet gösteren göçmen sağlığı merkezini ziyaret ettiler.


Bu merkezde verilen hizmetler hakkında bilgi alan Öz ve beraberindekiler Suriyeli doktorlar ve Suriyeli hastalarla bir araya geldi. Prof. Dr. Mehmet Öz, AFAD Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu’nun Kilis programı öncesi Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde Suriyelililer ile bir araya gelerek çeşitli inceleme ve temaslarda bulunduğu öğrenildi.




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