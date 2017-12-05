Ünlü sanatçılar Kilislileri coştu

Aykanat Plaza’da gerçekleştirilen, sponsorluğunu Kilisli iş adamı Coşkun Karabaşoğlu’nun üstlendiği ve TV 79’un katkı sağladığı Mehmet Yakar ile Hüseyin Fındık’ın beraber gerçekleştirdiği Kilis şov büyük ilgi gördü.

İki haftada bir Pazartesi günü gerçekleştirilen Kilis şova vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Ünlü türkücü Mehmet Yakar ile Hüseyin Fındık’ın bu haftaki konuğu ise Nadide Sultan ile Aysel Yılmaz oldu. Yöresel türkülerin söylendiği gecede Kilisliler coştu. Sanatçıların canlı performansları dikkat çekerken, Zaman zaman vatandaşlar da oyunlar oynadı. Kilisliler, söylenen birbirinden güzel türkülere eşlik ederek geceye renk kattı. Program, TV 79 tarafından canlı yayınlandı.