Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 10:52

Ünlü sanatçılar Kilislileri coştu

Kilisli vatandaşlar ünlü sanatçılar Mehmet Yakar, Hüseyin Fındık, Nadide Sultan ve Aysel Yılmaz ile coştu.

Ünlü sanatçılar Kilislileri coştu

05 Aralık 2017 10:52


Aykanat Plaza’da gerçekleştirilen, sponsorluğunu Kilisli iş adamı Coşkun Karabaşoğlu’nun üstlendiği ve TV 79’un katkı sağladığı Mehmet Yakar ile Hüseyin Fındık’ın beraber gerçekleştirdiği Kilis şov büyük ilgi gördü.


İki haftada bir Pazartesi günü gerçekleştirilen Kilis şova vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Ünlü türkücü Mehmet Yakar ile Hüseyin Fındık’ın bu haftaki konuğu ise Nadide Sultan ile Aysel Yılmaz oldu. Yöresel türkülerin söylendiği gecede Kilisliler coştu. Sanatçıların canlı performansları dikkat çekerken, Zaman zaman vatandaşlar da oyunlar oynadı. Kilisliler, söylenen birbirinden güzel türkülere eşlik ederek geceye renk kattı. Program, TV 79 tarafından canlı yayınlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
16
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç