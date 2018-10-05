Ürdünlü Akademisyenler Üniversitede ders verdi

Ülkeler arası öğrenci ve akademisyen programı olan Mevlana Değişim Programı kapsamında Ürdün'den Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne 15 gün ders vermek için gelen Ürdünlü akademisyenler Rektör Karacoşkun'u ziyaret ettiler.

Al-zaytoonah Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Alaadeen Zaki Ali Mousa, Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde, Al-zaytoonah Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mohammad Hasan Olyan Altarawneh, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi'nde, Doç. Dr. Sabha Ahmad Mohammad Alkam Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde 15 günden bu yana ders veren akademisyenler, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonunda Rektör Karacoşkun'a plaket takdiminde bulunan Ürdünlü akademisyenlere Rektör Karacoşkun da Kilis fotoğraflarının bulunduğu birer tablo hediye etti. Görüşmeye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ruhat Yaşar da katıldı.