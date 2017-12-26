Üreticilere çapa makinesi dağıtıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen çapa makinesi dağıtım törenine Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş ile davetliler katıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından "Sebze Üreticileri Birliği GAP Mekanik ve Teknik Destek Projesi" kapsamında 50 çiftçiye 50 adet çapa makinesi dağıtıldı.