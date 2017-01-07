Vali Çataklı, Anadolu Platformu heyetini kabul etti

Kilis Valisi İsmail Çataklı, Anadolu Platformu ve Anadolu Öğrenci Birliği heyetini kabul etti.

Anadolu Platformu Genel Başkanı Turgay Aldemir ve Anadolu Öğrenci Birliği Başkanı Adem Er ile makamında bir süre görüşen Vali Çataklı, Platformun Öğrenci Birliği ile Suriyelilere yönelik olarak ortaklaşa yürütülecekleri yardım konuları ve eğitim faaliyetleriyle ilgili bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

Vali Çataklı, Diriliş Derneği Başkanı Hüseyin Polat’ın da hazır bulunduğu görüşmede Anadolu Platformu ile Anadolu Öğrenci Birliği’nin Kilis’te yürütecekleri çalışmalarda başarılar dileyerek, ziyaretten dolayı teşekkür etti.