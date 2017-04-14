Vali Çataklı Köy Muhtarları ile Buluştu

İl Özel İdaresinde düzenlenen toplantıda muhtarla biraraya gelen Vali Çataklı, muhtarların sorunlarını dinledi. Toplantıda muhtarların taleplerini değerlendiren Vali Çataklı, sorunların giderilmesi için ilgili kurum amirlerine talimatlar verdi. Vali Çataklı, muhtarların yaptığı konuşmasında İl Özel İdaresinin borçsuz ve kendi kendine yetebilecek düzeyde olduğunu ifade ederek, Özel İdarenin köylere yönelik çalışmalarını sıkı bir şekilde yürütmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, ilgili daire amirleri ve il merkezine bağlı köy muhtarları katıldı.