Vali Çataklı’dan Musabeyli ilçesine veda ziyareti

Valiler Kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atanmasının ardından veda ziyaretleri kapsamında Musabeyli ilçesine gelen Vali İsmail Çataklı’yı, İlçe Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, Jandarma Komutanı Gökhan Çam, Ak Parti İlçe Başkanı Yasin Gülali ve daire Amirleri karşıladı.

Hatıra fotoğrafının çekilmesinin akabinde herkesle kısa sohbetinin ardından teker teker vedalaşan Vali Çataklı, Kaymakamlık makamında Kaymakam Ertuğrul Avcı, Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, Jandarma Komutanı Gökhan Çam ve Ak Parti İlçe Başkanı Yasin Gülali ile bir araya geldi.

Kaymakam Ertuğrul Avcı, günün anısına Vali Çataklı’ya Türk Bayrağı işlenmiş motifli halıyı hediye etti.

Kaymakam Avcı ”Valimiz, yaptığı çalışmalarla, insani değerleriyle, dostluğu, arkadaşlığı ve devlet adamlığıyla, şehrimizde ve şehir insanımız üzerinde, bizler üzerinde çok olumlu izler ve güzel anılar bıraktı. Görev süreleri boyunca sayın Valimiz İsmail Çataklı Kilis’imizde gerçekten güzel hizmetlerde bulundu. Yaptığı bu güzel çalışmalar dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyorum” dedi.