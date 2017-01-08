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08 Ocak 2017 14:49

Vali İsmail Çataklı’nın Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası mesajı

Vali İsmail Çataklı’nın Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası mesajı

08 Ocak 2017 14:49

Kilis Valisi İsmail Çataklı, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Vali Çataklı, engelli olmak hiç kimsenin kendi tercihiyle seçtiği bir durum olmadığı gibi her sağlam bireyin potansiyel bir engelli adayı olduğu unutulmaması gerektiğini belirterek, “Tüm engelli vatandaşlarımız gibi görme engelli vatandaşlarımızın da yaşamlarını kolaylaştırmak, onlara sahip çıkarak sorunlarına ortak olmak insani bir görevimizdir.Engelli vatandaşlarımızın tehlikelerden korunarak, başkasına muhtaç olmadan, özgürce diledikleri hayatı yaşamalarını sağlamanın yanı sıra topluma faydalı, üretken ve bağımsız bireyler haline gelmeleri de sağlanmalıdır. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak için her şeyden önce bu meseleye ilişkin toplumsal hassasiyetin güçlendirilmesi gerekmektedir. Valilik olarak, engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını daha rahat ve huzur içerisinde geçirmeleri adına engelli bireylerin yaşam standartlarını en üst seviyeye taşıyarak onlara müreffeh bir hayat sunma gayreti içerisindeyiz. Nitekim küçük yaşlardan itibaren toplumla iç içe yaşayan, eğitim imkanlarından faydalanabilen engelli vatandaşlarımızın bugün büyük başarılara imza attıklarını görmek hepimiz için gurur vesilesidir. Görme engelli kardeşlerimizin sorunlarına dikkati çekerek, onların ihtiyaçları ve karşılaştıkları zorluklar konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasının bu yıl da amacına ulaşarak en verimli şekilde değerlendirileceğine inanıyorum.Tüm vatandaşlarımızın gereken duyarlılığı sergileyeceği inancıyla, görme engelli vatandaşlarımızı sorunlarını dile getirmeye ve geliştirilecek çözümler konusunda etkin biçimde rol üstlenmeye çağırıyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.



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