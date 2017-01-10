Vali İsmail Çataklı’nın Enerji Tasarrufu Haftası kutlaması

Kilis Valisi İsmail Çataklı, enerji kültürü oluşturulabilmesi ve çevre bilincinin geliştirilebilmesi amacıyla 1981 yılından itibaren her yıl Ocak ayının ikinci haftası, “Enerji Tasarrufu Haftası” olarak tüm dünyada kutlandığını söyledi.

Vali Çataklı, Türkiye’de 2007 yılında Enerji Verimliliği Kanununun kabul edilmesinden bu yana, enerji verimliliği kültürünün oluşturulabilmesi ve bu konudaki bilincin artırılabilmesi için ülke genelinde geniş çaplı etkinlikler düzenlendiğini ifade ederek, "Günümüzde en temel ihtiyaçlardan biri haline gelen enerjinin, bu hızla tüketiminin devam etmesi halinde, yakın bir tarihte kaynakların tükenmesi, hatta üretilemez hale geleceği olasıdır. Bu sebeple enerji kaynaklarının korunması ve tüketimde tasarruf yapılması önem arz etmektedir. Ayrıca ülke olarak kullandığımız enerjinin yüzde 60’ını başka ülkelerden aldığımız gerçeğinden hareketle enerji tasarrufu, hem aile ekonomisi hem de ülke ekonomisi açısından önemlidir. Bu kapsamda öncelikle evlerimizde ve iş yerlerimizde kullandığımız elektrikli aletlerimizin tükettiği enerji miktarına çok dikkat etmeliyiz. Bu konuda alacağımız küçük önlemlerle, büyük tasarruf sağlayabiliriz. Çocuklarımızı, enerjinin bilinçsiz kullanılması halinde, ülkemizde ve dünyada gelecekte ciddi sorunlar yaşanacağı konusunda bilinçlendirmeliyiz.Enerjide küçük önlemler büyük tasarruf sağlamaktadır. Bugünden yapacağımız her tasarrufun geleceğimize katkısı olacaktır.Çocuklara güzel bir gelecek bırakmak için enerji ve enerji kaynaklarında israf yapılmaması gerekmektedir. Enerji Tasarrufu Haftasının, bu konudaki duyarlılığın artmasının yanında, tasarruf ve verimli enerji kullanımının alışkanlık haline getirilmesine vesile olmasını temenni ederek, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.