Vali İsmail Çataklı’ya veda yemeği

İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atanan Vali İsmail Çataklı için düzenlenen veda yemeğine Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Reşit Polat, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, daire amir ve müdürleri ile davetliler katıldı.

Duygusal bir konuşma yapan Vali İsmail Çataklı, geçen yıl Ramazan’ın ilk gününde Kilis’te göreve başladığını ifade ederek, “Bir başka Ramazan gününde aranızdan nasipse ayrılacağım. Kararnamemiz ilk çıktığında herkes bana hayırlı olsun derken, bir taraftan da Allah kurtarsın gibi imalı şeyler söylediklerini hatırlıyorum. Çünkü roketlerin geldiği güven ortamının güvenliğin insanların çarşıda, sokakta dolaşamadığı kalmadığı bir dönemde geçiliyordu. Bu koşullarda geldik. Başlangıçta sakin bir dönem geçirirken, 15 Temmuz yaşandı. Arkasından bir OHAL süreci yaşandı. Bu süreçte olabildiği kadar adaletten ayrılmadan ama 15 Temmuz’da yapılanları da unutmadan görevimizi yerine getirmeye gayret ettik” dedi.

Kilis’e roketler düştükten bir gün sonra Fırat Kalkanı Hareketinin başladığını ifade eden Vali Çataklı, “Kilis tekrar gündeme geldi. Fırat Kalkanının gerek lojistiği, toplumda oluşturduğu stresi yönetmeye gayret ettik. Sonra bir referandum süreci, sonra Suriye tarafında barışı destekleme çalışmaları derken bir yıl geçti. Bir yıl içerisinde o kadar şey oldu ki, birkaç 10 yıl çalışmış gibi durum ortaya çıktı. Toplumsal dokuda bu kadar çok Suriyeli olması Kilis açısından büyük şanstı. Bunda sivil toplum örgütlerinin büyük katkısı var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra Vali İsmail Çataklı ve eşine çeşitli hediyeler verildi.