Vali Soytürk'den Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret

Vali Soytürk'ü, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şahinkaya, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mahmut Kesikminare, Hüseyin Polat tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü girişinde karşıladı. Vali Recep Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şahinkaya ile 2 saati aşkın bir süre toplantı yaptı. Eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Soytürk, Eğitime büyük önem vereceklerini ifade ederek, “Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın kaliteli eğitim almaları için çalışacağız. Milli Eğitim Müdürüne gerekli talimatı verdim. Başarılı öğretmenleri tespit edeceğiz, bu öğretmen arkadaşlarımızı ödüllendireceğiz. Bir örnek vermek istiyorum. ‘Başaralı olan sınavlarda dereceye giren öğrencilerimizi eğiten öğretmenlerimizi tespit edeceğiz. Bir öğretmen arkadaşımızın sınıfındaki öğrenciler bütün soruları sınavda tam yapmışlar. Bu arkadaşımızı ödüllendireceğiz' şimdiden çalışmaya başladık. Geçen yıl sınavlarda başarı gösteren Türkiye sıralamasına giren öğrencilerin öğretmenlerini 24 Kasım öğretmenler gününde ödüllendireceğim. Tabi başarılı öğrencilerde ödüllendirilecek. Öyle rast gele ödüllendirmeler olmayacak. Kim hak ediyorsa, hangi öğretmenimiz hak ediyorsa, ödülleri ona vereceğiz” dedi.

Vali Soytürk, Kilis'in eğitim başarısını eskiden olduğu gibi Türkiye sıralarında en üst seviyeye çıkarmak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.