Vali Tekinarslan esnafı sorunlarını dinlendi

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, KESOB Başkanı Şevket Memiler ile oda başkanları tarafından karşılandı.

KESOB Başkanı Şevket Memiler, Kayıt dışı ile mücadele istediklerini ifade ederek, “Çok sayıda Suriyeli kayıtsız bir şekilde iş yeri açarak, esnafımıza rakip olmuştur. Biz Suriyelilerin bize rakip olmasından korkumuz yok. Biz kurallara uymalarını, vergi, SKK başta olmak üzere esnafın yerine getirmekte hükümlü olduğu şeyleri yapmalarını istiyoruz. Ayrıca Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında serbest bölge kurulmasını, bu kurulacak bölgede Kilisli esnafların Suriyeli tüccarlar ile bir araya gelerek, mal satmalarını istiyoruz” dedi.

Vali Mehmet Tekinarslan, gerek kayıt dışı çalışan Suriyeliler gerekse Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında serbest bölge kurulması talebini araştıracağını, her zaman esnafın yanında olduğunu ifade etti.