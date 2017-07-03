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03 Temmuz 2017 22:02

Vali Tekinarslan kurumlarda incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Kilis Valisi olarak atanan Mehmet Tekinarslan, göreve başlamasının hemen ardından bazı kurum ve kuruluşlarda incelemelerde bulundu.

Vali Tekinarslan kurumlarda incelemelerde bulundu

03 Temmuz 2017 22:02


Kurumların çalışmaları hakkında İl Müdürlerinden bilgi alan Vali Tekinarslan, faaliyetleri yerinde inceleyerek temas ve değerlendirmelerde bulundu.


İncelemeleri esnasında kurumların çalışma mekanlarını tek tek gezen Tekinarslan, personelle de tanışarak onların taleplerini değerlendirdi.


İl Halk Kütüphanesinde kitapları ilgiyle inceleyen Tekinarslan, burada okuyucu üyelik işlemini yaptırarak okumak üzere bir adet kitap almayı da ihmal etmedi.


Programının son bölümünde Öncüpınar Gümrük Sahasını incelemeleri sırasında, bayramlaşma münasebetiyle ülkelerine geçiş yapan Suriyelilerin dönüşleri ile ilgili yetkililerden bilgi alan Tekinarslan, Suriyelilerin huzur ve güven içerisinde dönüş işlemlerinin sağlanabilmesi için gereken tedbirlerin alındığını kaydetti.


Sınırın sıfır noktasında gönüllü olarak sağlık hizmetlerini yürüten UMKE çalışanlarının çadırını da ziyaret eden Tekinarslan, buradaki genç sağlık çalışanlarına fedakarca yürüttükleri çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.




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