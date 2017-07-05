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05 Temmuz 2017 15:59

Vali Tekinarslan Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret etti

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Tekinarslan Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret etti

05 Temmuz 2017 15:59


30 Haziran tarihinde Kilis Valiliği görevine başlayan Tekinarslan, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Milli Eğitim Müdür Yardımları, Şube Müdürleri ve kurum personeli tarafından karşılandı. Her birim hakkında bilgi alan ve her personelle ayrı ayrı tanışan Vali Tekinarslan, AR-GE biriminde de uygulanan projeler hakkında kısa bilgilendirme yapıldı. “Okumak Yenilenmektir Projesi” bilgilendirmesi sırasında, Tekinarslan “Kilis’in okuma oranının yüksek olduğunu biliyordum” dedi.


Kurum çalışmaları konusundaki brifingi ise Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz tarafından verildi.


Brifingle, Kilis’teki ve Fırat Kalkanı bölgesindeki eğitim çalışmaları ve yapılacak projeler ayrıntılı olarak Vali Tekinarslan’a aktarıldı. Vali Tekinarslan ise geçen yılki roket olaylarından dolayı eğitimin olumsuz etkilendiğini ama bu olumsuzlukları en kısa sürede gidererek , çıtayı eski başarıların da üzerine çıkaracağını belirtti.




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