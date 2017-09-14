Vali Tekinarslan Şampiyonu kabul etti

39. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında Türkiye’ye madalya kazandırarak dünya ikincisi olan Kilisli sporcu Ahmet Recep Cabioğlu’nu makamında kabul etti.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen 39. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında 65 kilo 21 yaş altı erkeklerde Ahmet Recep Cabioğlu sağ ve sol kolda iki ayrı kategoride Dünya ikincisi olurken, 50 kilo 21 yaş altı bayanlarda Gülistan Korkmaz sol kolda Dünya birincisi ve 70 kilo 21 yaş altı bayanlarda mücadele eden Fehime Tuğçenur Kurt ise sağ kol da dünya altıncılığını kazandılar.

Valilik Makamındaki kabulde eğitimlerinden dolayı Gülistan Korkmaz ve Fehime Tuğçenur Kurt hazır bulunamadılar.

Vali Tekinarslan, Kilis’in uluslararası alanda tanıtımına sağladıkları katkı ve elde etmiş oldukları sportif başarılarından dolayı diğer arkadaşları ile birlikte genç sporcu Ahmet Recep Cabioğlu’nu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Vali Tekinarslan, sporcuların başarılarında emeği geçen Bilek Güreşi İl Temsilcisi ve aynı zamanda Takım Antrenörü İsmail Kurt’a da teşekkür etti.