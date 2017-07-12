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12 Temmuz 2017 13:20

Vali Tekinarslan’ın 15 Temmuz Mesajı

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 15 Temmuz gecesindeki hain girişimin yurdun dört bir köşesinde meydanlarda tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper eden ülke insanları ile vatansever güvenlik güçleri tarafından engellendiğini söyledi.

Vali Tekinarslan’ın 15 Temmuz Mesajı

12 Temmuz 2017 13:20


Vali Tekinarslan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır. Rengini şehitlerimizin kanından alan Ay-Yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi yurdun dört bir köşesinde meydanlarda tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper etmiş, bu hain girişimini vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte canlarını vererek, kanlarını dökerek engellemiştir. Kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden aziz milletimiz, günlerce tuttukları demokrasi nöbetleri ile vatan sevgilerini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle Ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Vatan, bayrak ve millet uğruna ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz ile gazilerimizin ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında olacağımızı da bir kez daha vurguluyor, 15 Temmuz da Türk Milleti’nin varlığına, istikbaline ve inançlarına ağır bir darbe vurmak isteyenlere karşı gövdesini siper eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anarken, aziz milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.




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