Vatan hasreti yaşlılık ve hastalık dinlemiyor

Sınır kapısında hasta, engelli ve yaşlılara öncelik tanınıyor.

Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, Ramazan Bayramı için ülkelerine gidiyor. Suriye’ye gidenlerin arasında yatağa bağlı hastalar, engelliler ve yaşlılar da bulunuyor. Yatağa bağlı hastaların kimi tekerlekli sandalyeyle giderken kimileri ise el arabalarında ülkesine dönmeye çalışıyor. Sınır kapısındaki görevliler ve polisler, yaşlı ve engellilere öncelik tanıyor.

13 Haziran tarihine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gitmek isteyen Suriyeliler, online randevu sistemine kayıt yaptırarak randevu günü ülkelerine gidiyor. Şu ana kadar 74 bini aşkın Suriyeli Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için randevu sistemine kayıt oldu.

AFAD tarafından kurulan dev çadırların bulunduğu bölgeye gelerek geceden sıraya giren Suriyeliler, sabah 08.00’den itibaren ülkelerine gidiyor. Aşıları eksik olan 0-15 yaş aralığındaki Suriyeli çocuklara ise İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından aşı yapılıyor. Suriyeliler tahsis edilen otobüslerle Halep kentine bağlı Azez ilçesine, buradan da diğer şehirlere gidiyor.