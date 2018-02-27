Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 11:09

Vergi Haftası etkinlikleri sürüyor

Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş beraberindeki heyet Vergi haftası nedeniyle Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Mehmet Erdal Öndeş’i ziyaret ettiVergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası “Vergi Haftası” olarak kutlanırken, Bu yıl 29’incisi kutlanan Vergi haftası etkinlikleri kapsamında, Defterdar Zekeriya Keleş, Vergi Dairesi Müdiresi Özlem Uyar ve beraberlerindeki heyet KİTSO’ya ziyarette bulundular.

Vergi Haftası etkinlikleri sürüyor

27 Şubat 2018 11:09

Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş beraberindeki heyet Vergi haftası nedeniyle Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Mehmet Erdal Öndeş’i ziyaret etti


Vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası “Vergi Haftası” olarak kutlanırken, Bu yıl 29’incisi kutlanan Vergi haftası etkinlikleri kapsamında, Defterdar Zekeriya Keleş, Vergi Dairesi Müdiresi Özlem Uyar ve beraberlerindeki heyet KİTSO’ya ziyarette bulundular.


KİTSO Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, Nazik ziyaretlerinden dolayı Defterdar Zekeriya Keleş’e ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, “Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Vergi, güvenlik, eğitim, sosyal hizmetler, sağlık ve belediye hizmetleri gibi konularda ortak yaşama giderlerini karşılamak, huzur ve güven içerisinde bir milletin devlet güvencesi altında yaşamasını sağlamak için bir görev ve zorunluluktur" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
13
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    14°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç