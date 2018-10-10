Yabancı öğrencilere oryantasyon eğitimi verildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesini yeni kazanan yabancı öğrencilere şehre ve üniversiteye adaptasyonu sürecinde, onlara yol göstermek ve rehberlik yapmak amacıyla akademik birimler tarafından gerçekleştirilen oryantasyon eğitimi verildi.

7 Aralık Üniversitesindeki fakülteler ile daire başkanlıkları tarafından üniversiteyi tanıtıldı. Öğrencileri Türk öğrencilerin hangi haklardan yararlanıyorsa aynısından yararlanacakları anlatıldı.

7 Aralık Üniversitesi Uluslar arası öğrenci Koordinasyonu Başkanı Dr. Öğretim üyesi Muharrem Şahiner, Uluslararası öğrencilere oryantasyon toplantısı yaptıklarını ifade ederek, “Bu toplantının amacı üniversitemize yeni gelen hatta bir kısmı ülkemize yeni gelen öğrencilerin üniversite imkanlarını tanımaları, üniversitenin bu imkanlardan maksimum yararlanmaları, bir ihtiyaçları varsa, nasıl gidereceklerini, hangi birimlere başvuracaklarını öğretmektir. Bunun arka planında da bizim bu öğrencilerin bulundukları ortama entegrasyonunu güçlendirmek, onların özellikle Suriyeli öğrencilerin yaşamış oldukları, travmatik geçmişi rehabilite etmek, bu öğrencilerin bizim öğrenciler ile kaynaşmasını, kültürel etkileşmesini attırmak amacını taşımaktadır. Biz bunu çok önemsiyoruz. Bu öğrencileri sadece statiksel veri olarak görmüyoruz. Bu öğrencilerin ileride ülkemizin elçileri, ileride gönüllü temsilcileri olacağını bildiğimizden dolayı bizim sahip olduğumuz bütün hakları, değerleri onlara da aktarmayı onlarında bunlardan yararlanmalarını istiyoruz” dedi.

Şahiner, Uluslar arası öğrenci sayısının 550 olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü, “350 tanesi bu yıl yeni kayıt yaptırdı. Bu sayı istatistiksel olarak baktığımızda her yıl artmakta, bunun nedeni de buradaki memnuniyet, daha fazla öğrencinin gelmesini istiyoruz. Bu sayı ne kadar artarsa, bu o kadar üniversitede hüviyetine kavuşmuş olarak göreceğiz” diye konuştu.