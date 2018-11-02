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Yakıt tankeri radar aracına girdi: 1 polis yaralı

Kilis’te, radar uygulaması yapan trafik aracına yakıt tankerinin çarpması sonucu bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kilis'te, radar uygulaması yapan trafik aracına yakıt tankerinin çarpması sonucu bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kilis-Gaziantep Karayolu 15'inci kilometresinde Gaziantep'ten Kilis'e hareket halindeki Yaşar İ. yönetimindeki 79 EG 897 plakalı yakıt tankeri, uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekiplerinin sivil radar uygulama aracı olan 79 AH 637 plakalı araca çarptı. Kazada radar aracında bulunan T.T. adlı polis memuru yaralandı. Yaralı polis memuru, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlatılırken, yakıt tankerinin sürücüsü Yaşar İ. gözaltına alındı.

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