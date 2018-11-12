Yangın eğitimleri devam ediyor

İtfaiye Müdürlüğü tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bağlı Hacı Salih ve Mine Kara Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü personeline yangın eğitimi verildikten sonra yangın tatbikatı gerçekleştirildi. İtfaiye Müdürü Niyazi Budak, kamu kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine yönelik yangın eğitimlerinin devam ettiğini ifade ederek, “Kurumlarımızdan gelen talepler üzerine eğitim veriyoruz. Okullarımızda da eğitim çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.