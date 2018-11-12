İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yangın eğitimleri devam ediyor

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Hacı Salih ve Mine Kara Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi personeline yangın eğitimi verildikten sonra uygulamalı tatbikat yapıldı.


İtfaiye Müdürlüğü tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bağlı Hacı Salih ve Mine Kara Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü personeline yangın eğitimi verildikten sonra yangın tatbikatı gerçekleştirildi. İtfaiye Müdürü Niyazi Budak, kamu kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine yönelik yangın eğitimlerinin devam ettiğini ifade ederek, “Kurumlarımızdan gelen talepler üzerine eğitim veriyoruz. Okullarımızda da eğitim çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.