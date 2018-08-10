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10 Ağustos 2018 11:17

Yangınlara erken müdahale için yeni orman yolları yapılıyor

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2018 yılı yatırım programında bulunan yeni orman yollarına ait çalışmaları devam ediyor.

Yangınlara erken müdahale için yeni orman yolları yapılıyor

10 Ağustos 2018 11:17


İşletme müdürü İsmet Gümüş, orman yollarının yangına erken müdahale ve ormancılık çalışmaları açısından son derece önem teşkil ettiğini belirterek, " Geçen yıllarda olduğu gibi 2018 yılında da yeni orman yolu çalışmalarımız devam etmekte olup yıl sonuna kadar yeni yol, büyük onarım, üst yapı ve sanat yapısı gibi çalışmalara ait toplam da 50 kilometre olan programımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca yeni yollarımızı planlarken de tarla ile orman sınırlarını birbirinden ayırarak yangınlara karşı doğal bir hat oluşturuyoruz " dedi.




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