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06 Temmuz 2018 13:02

Yeni İl Milli Eğitim Müdürü Yavuz, göreve başladı

Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Cemal Cüneyt Yavuz, kente gelerek görevine başladı.

Yeni İl Milli Eğitim Müdürü Yavuz, göreve başladı

06 Temmuz 2018 13:02


İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Cüneyt Yavuz, görevi Eski İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz’den devraldı. Eski İl Müdürü Alagöz, “Kilis’e roketler düştüğü zamanda zor günler yaşasak da Kilis’te unutulmaz günlerimiz geçti. Kilis’i hiçbir zaman unutmayacağız” dedi. Yeni Milli Eğitim Müdürü Yavuz da, "Bu görev vatan için bir bayrak yarışı. Kişiler değişir ama görev hizmeti değişmez, süreklilik esastır. Bu görevde, değerli mesai arkadaşlarımla çok çalışarak herkese hizmete devam edeceğiz. Bu konuda herkesin desteğine talibim” dedi.


1968 Mardin Savur doğumlu olan Cemal Cüneyt Yavuz 2 çocuk babası olup, çeşitli yurt içi ve yurt dışı görevlerinde bulundu.




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