Yeni öğrencilere oryantasyon eğitimi verildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesini yeni kazanan öğrencilerin şehre ve üniversiteye adaptasyonu sürecinde, onlara yol göstermek ve rehberlik yapmak amacıyla düzenlenen bir hafta boyunca akademik birimlerde gerçekleştirilen oryantasyon ve tanışma etkinlikleri sona erdi. Etkinlikler çerçevesinde öğrencilerin üniversiteyi ve şehri tanıması, sosyal ve fiziki olanaklardan haberdar olması ve öğrencilikleri süresince karşılaşmaları muhtemel sorunlara karşı çözüm önerilerinin paylaşıldığı bir eğitim verildi.

Oryantasyon eğitimlerine fakülte ve yüksekokullardan akademisyenler ve idari birim temsilcileri katılarak kendi alanlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.