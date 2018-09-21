Yerel Medya Çalıştayı Kilis'te yapıldı

Kilis'te, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Gaziantep Üniversitesi tarafından Yerel medya çalıştayı gerçekleştirildi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Gaziantep Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “GAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Yerel Medya Kuruluşlarının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi - İhtiyaç Analizi Yapılması ve Eylem Planı Hazırlanması” isimli çalıştay düzenlendi. Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı ve Proje Koordinatörü Doç.Dr. Mesut Yücebaş, Çalıştay sonrası yaptığı açıklamada, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Gaziantep Üniversitesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirdiği yerel medyanın sorunlarını analiz etmek için bir araya geldiklerini ifade ederek, “Bugün bu çalışmanın Kilis ayağını gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıda projemizi tanıtmayı, Kilis'te faaliyet gösteren yerel medyanın sorunlarını tespit etmek için buradayız. Projenin amacı sorunları tespit etmek, fizibilite çalışması yapmak, bunu gerçekleştirmek maksadıyla bir yıl içerisinde GAP illerinde anket çalışmaları, görüşmeler, çeşitli toplantılar yapmak, yayınlanan gazeteleri ve televizyonları haber dilinde inceledik. Çalışmalarımız halen devam ediyor. Buradan elde ettiğimiz bilgiler, veriler, dışında da projenin daha sonraki evlerinde de yerel medyanın eksikliklerini belirli ölçüde, kapatmaya çalışan, uygulamalarımız olacak. En azından sorunlara çözüm üretemezsek de en azından yerel medyanın günsel sorunlarını, çözüm önerilerini kamuya taşımayı, bu sorunları görünür kılmayı amaçlıyoruz. Karar alma mekanizmalarında görev alan yetkililere bu sorunları iletmiş olmayı umut ediyoruz” diye konuştu.