Yeşiloba köyünde tapu dağıtım töreni yapıldı

Musabeyli ilçesine bağlı Yeşiloba köyündeki tapu dağıtım törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek katıldı. 402 Sayılı Kadastro Kanunu uyarınca, orman dışına çıkarılan taşınmazın yasal ilanları yapılarak parselleri kesinleştirilip, tapu kütüğüne tescili yapıldı. Tapu dağıtım törenine Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek’e hediye takdim etti. Coşkunyürek’in programına AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Reşit Polat, AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş ile vatandaşlar ve daire amir ile müdürleri katıldı.