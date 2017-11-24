Yıldızlarda basketbolun şampiyonları belli oldu

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte organize edilen 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar Basketbol İl Birinciliği Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçların ardından sona erdi. Müsabakalar sonucunda Yıldız Erkekler kategorisinde birinci Süleyman Demirel Ortaokulu, Yıldız Kızlar kategorisinde de birinci Mehmet Uluğcan Ortaokulu oldu. Dereceye giren takımlara ödüllerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı ve Beden Eğitimi öğretmenleri takdim etti.