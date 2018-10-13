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Yoğun bakımlarında çalışan hemşirelerine yara bakımı eğitimi

Kilis Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde görev yapan hemşirelere yara bakımı ve önlenmesiyle ilgili eğitim verildi.


İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından, Kilis Devlet Hastanesi yoğun bakımlarında çalışan hemşirelere yara bakımı ve önlenmesiyle ilgili eğitim verildi. Yoğun Bakımda çalışan tüm hemşirelerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde hemşireler eğitim sonrası kafalarına takılanları sorarak yanıtını alma imkanı buldular. Sağlık çalışanlarına yönelik eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

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