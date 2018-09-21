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Yöresel Ürünler Festivali hazırlıkları başladı

"Yöresel Ürünler Festivali” için hazırlık toplantısı, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir başkanlığında yapıldı.

"Yöresel Ürünler Festivali” için hazırlık toplantısı, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir başkanlığında yapıldı.


Kilis Valiliği ve Kilis Belediyesi işbirliği ile 20 Ekim de yapılacak olan “Yöresel Ürünler Festivali” için hazırlık toplantısı, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi.


Başkan Yardımcısı Özdemir, “Birbirinden güzel etkinliklere, eğlenceye ve sürprizlere ev sahipliği yapacak olan Yöresel Ürünler Festivali öncesi gerçekleştirilen toplantı da, yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Festivalde, Sivil Toplum Örgütleri, Kurumlar ve Meslek Odaları ile geniş katılımlı bir etkinlik yapılması planlanıyor” diye konuştu.

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