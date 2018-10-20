Kilis'te, Yöresel Ürünler ve Zeytinyağı festivali yapıldı.

Cumhuriyet Meydanında Kilis Valiliği ile Kilis Belediyesi koordinesinde Yöresel Ürünler ve Zeytinyağı festivali yapıldı. Festivale Eski Kültür Bakanı Atilla Koç, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, CHP İzmir milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Milletvekili Çetin Arık ile çok sayıda eski milletvekili katıldı. Festival alının açılmasıyla başlayan etkilikte protokol üyeleri açılan yöresel stantları gezdiler. Festivale katılanlara, Kilis Katmeri, Cennet Çamuru gibi tatlılar başta olmak üzere yöresel ürünler ikram edildi.

Festivale de bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis'in tanıtımı için düzenlenen festivalin kendisi için küçük bir adam olduğunu ifade ederek, “Ama insanlık adına büyük bir adım, burada yaptığımız festival belki Türkiye ve dünya çapında küçük bir adım olabilir. Ama Kilis için değerlerimiz için gerçekten çok büyük bir adımdır. Çünkü Batıya gidiyorsunuz, en ufak bir değerini allayıp pullayarak satıyorlar. Zan ediyorsunuz ki dünyanın en kıymetli şeyi, ama bizim o kadar değerlerimiz var, satamıyoruz. Kilis zeytini dünyada tek olan zeytinlerden bir tanesidir, zeytinyağının biz bunu satamıyoruz. Kilis keçisi türü korumaya alınan bir hayvan türüdür. Biz bunu pazarlayamıyoruz. Kilis katmeri dünyada tek, eşi benzeri yok. Biz bunu satamıyoruz. Biz bunu etrafa duyuramıyoruz. Cennet çamuru dediğimiz şey dünyada tek, Türkiye'de değil dünyada tek, biz bunu dünyaya anlatamıyoruz. Kilis tavası yemediğin zaman anlamadın şey bunu da anlatamıyorsun. Ben buradan Kilis'in değerlerini saymaya kalksam akşama kadar Kilis'in değerlerini sayamam ama biz batının bir şeyde becerdiği işi binlerce değerimizle beceremiyoruz. Onun için daha fazla festivallere ihtiyacımız var. Daha fazla reklama ihtiyacımız var. Daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var” dedi.

Eski Kültür Bakanı Atilla Koç'da yaptığı konuşmada, 12 yıl önce Kültür merkezinin açılışı için Kilis'e geldiğini ifade ederek, “O zaman Kilis il havasında değil, ama büyük bir kasaba havasındaydı. Daha sonra Kilis üzerine aldığı büyük Beka meselesinden dolayı üzerine aldığı büyük görevleri, yerine getirirken aynı zamanda şehir olmaya vilayet olmayı başladı. Teknik olarak değil, havası olarak, kültür olarak, arkadaşlarımızla bu gelişimde artık Kilis'in şehir olduğunu yalnız Türkiye'ye has bir şehir değil, ortadoğu'nun önemli kenti, ortaklaşma, arap dostlarımızla bu ülkeye gelen arap mültecilerle , sığınmacılarla, kardeşlerimizle birlik ve beraberliğin gerçekten tesis edildiği bir yer olarak gördüm” dedi.

Yerel sanatçı Özkan Yılmaz'ın konseri ile devam eden Yöresel Ürünler ve Zeytinyağı festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.