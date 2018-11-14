Yukarı Afrin Barajı tamamlanıyor

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Yukarı Afrin Barajı için 20 milyon TL, Kilis'e su getirecek olan isale hattının yapımı için 70 milyon TL ödenek aktarımının gerçekleştiğini söyledi.

Başkan Hasan Kara, Yukarı Afrin Barajının son kısmının tamamlanması için 20 milyon TL Kilis'e su getirecek olan isale hattının yapımı için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2018 yılı bütçesine 70 milyon TL ödenek aktarımı gerçekleştiğini ifade ederek, “Yukarı Afrin Barajının son kısmı için 20 milyon ve ishale hattı için 70 milyon ayırıp Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne aktarılmasını sağlayan ve her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'na tüm Kilis halkı ve şahsım adına şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.