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11 Temmuz 2018 11:46

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesinde devir teslim yapıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu’nun yerine kurulan Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesinde devir teslim yapıldı.

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesinde devir teslim yapıldı

11 Temmuz 2018 11:46


Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılan Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu’nun yerine kurulan Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde devir teslim yapıldı.


Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile fakültenin akademik kadrosunun bir araya geldiği toplantının ardından yapılan devir teslimde, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık görevine atanan Prof. Dr. Abdurahman Çetin, görevi, yüksekokulun son müdürü olan Dr. Öğretim Üyesi Muharrem Şahiner’den devraldı.




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