Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın öncülük ettiği kampanyada, yüzlerce kişi bağışta bulunmak üzere banka şubesine akın etti. Kampanyaya Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Polat, Cuma Özdemir, Kadir Çirtikoğlu, AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Mehmet Canarslan, ilçe belediye başkanları, belediye birim müdürleri, AK Parti’liler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hacı Cümbüş Camii’nde Cuma namazını kılan AK Parti’liler yürüyerek banka şubesine geldi. Banka önü ve içerisinde yoğunluk oluştu. Sıraya giren partililer, kampanya kapsamında açılan hesaba bağışta bulundu.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara yaptığı açıklamada, Türkiye’nin lideri, bölgenin umudu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 24 Haziran seçimlerinde destek vermek için toplandıklarını ifade ederek, “Çoluk çocuk, yaşlı genç demeden biz buradayız, tüm Kilis olarak, tüm kalbimiz, ruhumuzla, her şeyimizle cumhurbaşkanımızın yanındayız. Bizim verdiklerimiz ufak tefek şeyler ama biz biliyoruz ki bunlar Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzun göstergesidir. Bizim tarafımız bellidir. Bizim tarafımız güçlü devletin, güçlü hükümetin, güçlü meclisin ve güçlü Türkiye’nin yanındadır. Bunun da sebebi güçlü cumhurbaşkanıdır. Güçlü cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir” dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de, “Burada nitelik daha önemli, nicelik çok önemli değildir diye düşünüyorum. Çünkü bu şunu gösteriyor, 24 Haziran günü şu gördüğünüz kalabalığın, şu gördüğünüz hemşerilerimizin oluşturduğu coşkulu kitlenin, sandığa da yansıyacağının bir işaretidir. 25 Haziran sabahı Türkiye’nin yeni bir dünyaya yeni bir ufka doğru yelken açacağını düşünüyor, kampanyaya katılan bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.