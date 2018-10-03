Zabıta Müdürlüğü ekipleri etiket denetimlerine başladı

6502 sayılı Tüketici Haklarının Korunması ile ilgili kanun çerçevesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, yapılan denetimlerinde etiket, ambalaj kontrolleri, etiket ve kasa fiyatının uyuşmaması gibi konularda denetimlerde bulunuldu.

Zabıta ekipleri, İş yeri denetimlerinde, kullanılan ve tüketime sunulan ürünlerin gramajları ve fiyatları gibi konular da incelendiği denetimlerde eksikleri bulunan işletmelere gerekli uyarıları yapan ekipler, mevzuata uyulmadığı durumlarda yasal işlem uygulanılacağı hatırlattı.