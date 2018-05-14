Zeytin Dalı Öğrenme Şenliği düzenlendi

Kilis Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ile ÇATOM işbirliğiyle gerçekleştirilen Zeytin Dalı öğrenme şenliği kapsamında okuma kurslarına giden 150 kişiye sertifikaları verilirken, kadınların resim ve el sanatları kurslarında yaptıkları işler, sergilendi. Halkoyunları gösterilerinin de yer aldığı şenlikte pasta kesilerek, çeşitli ikramlarda bulunuldu. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen şenliğin açılışı ise kesilen kurdela ile yapıldı. Programda bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan tarafından okuma yazma seferberliği başlatıldığını ifade ederek, “Tüm Türkiye’de olduğu ilimizde de en üst seviyede başlatıldı. Tüm okullarımızda, köylerimizde okuma yazma seferberliği başlatıldı. 150 kişi bu kurslardan okuma yazma belgesi almaya hak kazandı. İl genelinde devam eden kurslarda bin 23 kişi devam ediyor” dedi. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’da yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bölgede güçlü olmak zorunda olduğunu ifade ederek, “Biz dün bu meydanlarda bu toplantıyı yapmamız mümkün değildi, neden füzeler yağılıyordu. Biz can güvenliğimizi düşünüyorduk. Çok şükür güçlü devletimiz, güçlü cumhurbaşkanımız, güçlü ordumuz sayesinde biz burada artık kafamıza füze düşmeden rahatça yaşama imkanına kavuştuk. Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve ordumuza Kilis halkı adına şükranlarımı arz ediyorum. 2 kez seli felaketi ilimizde yaşandı. Devletimiz tarafından inşallah bu yaralarımız sarılacaktır. Şuan Kilis’te eski evleri restorasyon yaparak, bu restore olan evlerde bayanlarımız için bayan meslek edindirme, zenginleştirme merkez beri yapıyoruz. ÇATOM bir yandan çalışıyor. Halk Eğitim merkezleri bir yandan çalışıyor. GAP bünyesindeki kurslarımız bir yandan çalışıyor” diye konuştu. Daha sonra okuma yazma öğrenen bayanlara sertifikaları verildi. Daha sonra sergilerin açılışı yapıldı. Protokol üyeleri sergiyi gezdiler. Halk Oyunları ekiplerinin gösterisi ile devam etti.

Programa Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ile daire amir ve müdürleri katıldı.