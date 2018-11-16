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zeytin hırsızı yakalandı

Kilis’in Musabeyli ilçesinde zeytin bahçesinden zeytin çalan bir kişi yakalandı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde zeytin bahçesinden zeytin çalan bir kişi yakalandı.


Musabeyli İlçesine bağlı Sabanlı köyünde C.K ait zeytin bahçesindeki ağaçların üzerindeki zeytin tanelerinin Z.K'yı çalarken jandarma tarafından fark edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Z.K. jandarma tarafından sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Z.K. Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı. Zeytin taneleri ise sahibine teslim edildi.

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