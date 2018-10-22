Zeytin yağı festivaline üniversite de katıldı

7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (MYO) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, yaptıkları oyuncakları standı ziyaret eden çocuklara hediye etti. Festivale katılan Teknik Bilimler MYO Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri de yetiştirdikleri zeytin fidelerini ve bahçe bitkilerini sergiledi.