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Zeytin yağı festivaline üniversite de katıldı

Hafta sonu Kilis Cumhuriyet Meydanında düzenlenen ve kente özgü yöresel ürünlerin tanıtımının yapıldığı “Yöresel Ürünler ve Zeytinyağı Festivali”ne Kilis 7 Aralık Üniversitesi de katıldı.


7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (MYO) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, yaptıkları oyuncakları standı ziyaret eden çocuklara hediye etti. Festivale katılan Teknik Bilimler MYO Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri de yetiştirdikleri zeytin fidelerini ve bahçe bitkilerini sergiledi.

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